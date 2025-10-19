Capaccio Paestum, rifiuti abbandonati lungo le sponde del Sele Denuncia dei volontari al Comando di Polizia Municipale

Materiali ingombranti, tubazioni, cartucce da caccia vuote con capsule, vetro, vecchie videocassette, CD e cassette di plastica. È questo l'elenco dei rifiuti rinvenuti lungo le sponde del fiume Sele, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. I materiali erano stati abbandonati nella Riserva Naturale Foce Sele-Monte Eremita Marzano. A segnalare la presenza dei rifiuti sono state le Guardie Ambientali Volontarie dell'Accademia Kronos e dell'Associazione NOETA, durante un'attività di controllo del territorio. Dopo l'accertamento, è stata inoltrata una denuncia al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum, che ha avviato le indagini per individuare i responsabili. Le ipotesi di reato sono abbandono di rifiuti in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L'operazione rientra nell'ambito di attività di monitoraggio ambientale svolte dalle guardie volontarie, finalizzate alla tutela del territorio e alla sensibilizzazione sul rispetto delle normative ambientali.