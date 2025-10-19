Capaccio Paestum, rifiuti abbandonati lungo le sponde del Sele

Denuncia dei volontari al Comando di Polizia Municipale

capaccio paestum rifiuti abbandonati lungo le sponde del sele
Capaccio.  

Materiali ingombranti, tubazioni, cartucce da caccia vuote con capsule, vetro, vecchie videocassette, CD e cassette di plastica. È questo l'elenco dei rifiuti rinvenuti lungo le sponde del fiume Sele, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. I materiali erano stati abbandonati nella Riserva Naturale Foce Sele-Monte Eremita Marzano. A segnalare la presenza dei rifiuti sono state le Guardie Ambientali Volontarie dell'Accademia Kronos e dell'Associazione NOETA, durante un'attività di controllo del territorio. Dopo l'accertamento, è stata inoltrata una denuncia al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum, che ha avviato le indagini per individuare i responsabili. Le ipotesi di reato sono abbandono di rifiuti in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L'operazione rientra nell'ambito di attività di monitoraggio ambientale svolte dalle guardie volontarie, finalizzate alla tutela del territorio e alla sensibilizzazione sul rispetto delle normative ambientali.

