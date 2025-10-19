Richiami acustici vietati, denunciato un cacciatore a Capaccio Paestum L'uomo impiegava dispositivi sonori non consentiti

Un cacciatore è stato denunciato a piede libero a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno dopo essere stato sorpreso dalle guardie zoofile venatorie dell'Enpa mentre utilizzava richiami acustici vietati dalle vigenti normative. Nel corso di un'operazione di controllo in collaborazione con i carabinieri Forestali di Foce Sele, gli agenti dell'Ente Nazionale Protezione Animali hanno individuato l'uomo mentre impiegava dispositivi sonori non consentiti per attirare la fauna selvatica. Secondo quanto previsto dalle norme in tema di attività venatoria, l'uso di richiami acustici, con o senza emissione di suoni, è vietato poiché altera il comportamento degli uccelli e compromette l'equilibrio ambientale. Le guardie zoofile hanno proceduto al sequestro dell'arma, del munizionamento e dei dispositivi acustici. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto alla caccia illegale e di tutela della biodiversità sul territorio