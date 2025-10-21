Dramma della solitudine a Polla: 62enne trovato morto in casa A dare l'allarme sono stati i vicini

Non si avevano sue notizie da qualche giorno. E quando le forze dell'ordine hanno forzato l'ingresso della sua abitazione, hanno fatto la tragica scoperta. Un uomo di 62 anni è stato trovato morto in casa. Da quanto si apprende viveva da solo ed i vicini non avevano sue notizie da qualche giorno. Preoccupati, hanno lanciato l'allarme, consentendo l'intervento delle forze dell'ordine. Timori che si sono tramutati in una tragica scoperta quando soccorritori e forze dell'ordine sono entrati nell'abitazione: per l'uomo non c'era più nulla da fare. Dolore nel comune di Polla.