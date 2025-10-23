Foto e video di minori, arrestato un salernitano per pedopornografia Perquisizioni anche a Napoli e in altre parti d'Italia: l'operazione della Polizia postale

Due uomini di 46 e 77 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Torino e a Salerno, nell'ambito di un'inchiesta che ha portato che ha interessato anche Napoli, dov'è scattata una delle 7 perquisizioni in tutta Italia.

Lo ha reso noto la Questura di Milano, che ha condotto le indagini che hanno interessato anche le due città della Campania.

La Polizia postale ha ispezionato e sequestrato dispositivi elettronici, ed ha rinvenuto video e foto di minori – alcuni anche molto piccoli – a carico degli indagati, che dovranno rispondere di pedopornografia.