Piantagione di cannabis in un casolare: arrestato 78enne Sequestrata la droga, in azione la polizia

Nella giornata del 22 ottobre, il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni ha arrestato un uomo di 78 anni per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I dettagli

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto una piantagione di cannabis all’interno di un casolare. Il sequestro ha incluso 4 piante di cannabis ancora interrate, 8 piante in fase di essiccazione, circa 535 grammi di marijuana già confezionata e pronta per la vendita, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione.

Nel corso dell’operazione, a seguito della perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto anche un fucile semiautomatico. Sebbene l’arma risultasse regolarmente denunciata, gli agenti hanno accertato che il porto d’armi era scaduto di validità, procedendo quindi al relativo sequestro.

Completate le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.