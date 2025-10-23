Castel San Giorgio: 20enne beccato a spacciare, arrestato A sorprendere il giovane un militare libero dal servizio

Colpo allo spaccio di droga nel salernitano.

I dettagli

Un 20enne residente a Salerno è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio con l’accusa di cessione, offerta in vendita e detenzione ai fini di droga.

Il 21 ottobre scorso un militare dell’Arma, libero dal servizio, avrebbe notato una presunta cessione di droga. I Carabinieri hanno proceduto così alla perquisizione personale e domiciliare del giovane, trovando nella sua disponibilità hashish, cocaina, crack ed eroina, oltre a 145 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

Il 20enne è stato condotto in carcere a Salerno.