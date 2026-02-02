LIVE - Calciomercato Salernitana: tutte le trattative dell’ultimo giorno Alle 20:00 il gong della sessione invernale: Faggiano al lavoro per completare la rosa

12.15 - Il Gubbio si avvicina a Ivan Varone. Dopo il sondaggio di questa mattina, il calciatore è entrato con forza nel mirino del club rossoblu. Il centrocampista apre alla destinazione. Possibile addio in prestito, alla luce anche del contratto in scadenza nel 2027.

11.55 - La Salernitana continua a seguire Davide Merola. L'attaccante esterno del Pescara è in uscita e sempre nel mirino del club granata. Serve però un'uscita in attacco: possibile la cessione di Ferrari, sul quale resta il Foggia.

11.40 - Sondaggio della Salernitana per Raffaele Celia. L'esterno è in uscita dal Cesena che ha accolto nei giorni scorsi l'ex granata Corazza.

11.20 - Si lavora per l'uscita di Brancolini. Il portiere ha chiesto di poter partire perchè a caccia di maggiore minutaggio. Lavora anche l'Empoli, proprietaria del cartellino del calciatore.

11.00 - Serve piazzare delle uscite per liberare nuove caselle nella lista over. Varone è corteggiato da Ravenna, Gubbio e Ternana. Knezovic invece non si trasferirà alla Triestina. Il Sassuolo lavora per una nuova collocazione per il trequartista.

10.20 - La Salernitana cerca una nuova soluzione offensiva. Spunta l'ipotesi Partipilo. Il calciatore è in uscita dal Bari ma è corteggiato anche dal Potenza. L'arrivo di un nuovo innesto offensivo spalencherebbe le porte all'addio di Ferrari. Il Loco è ambito dal Foggia che continua a sognare un suo arrivo.

10:10 - Il direttore sportivo Daniele Faggiano è atteso a Milano per le ultime ore di mercato. Sul tavolo anche il futuro di Antonio Pio Iervolino, con il calciatore che è ambito dall'Audace Cerignola. Possibile cessione anche per Boncori.

10:00 - Buongiorno amici di Ottopagine. Benvenuti alla diretta testuale dell'ultimo giorno di mercato. Riflettori ovviamente sulla Salernitana e sulle tante operazioni che attendono la squadra granata. Il club campano è alle prese con le uscite di Varone e Knezovic ma occhio anche alle possibili uscite a sorpresa come quella di Ferrari. Si lavora anche per un possibile rinforzo a centrocampo.