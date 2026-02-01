Salernitana-Giugliano 1-1, Gyabuaa: "Non è finita, qui per puntare in alto" Il centrocampista: "Ho scelto i granata perchè credo nel progetto, serve vincerle tutte"

Un debutto all’Arechi amaro. Emmanuel Gyabuaa analizza il pari con il Giugliano che lascia rimpianti alla Salernitana: “Avrei preferito festeggiare con una vittoria, potevamo fare meglio. Abbiamo sbagliato ad abbassarci dopo il gol, era successo anche a Potenza dopo il vantaggio. Abbiamo permesso al Giugliano di arrivare in area, subendo la loro pressione con calciatori di qualità.

Il distacco si fa importante, con otto punti dal Benevento che sembrano un margine importante: “La strada si fa complicata ma non è impossibile. La sconfitta del Catania a Sorrento che è la fotografia di quanto sia difficile questo campionato. Anche il Benevento si fermerà, noi dobbiamo fare quanti più punti possibili. Ai tifosi dico che noi ci crediamo, non è un campionato facile, ma le altre sbaglieranno sicuro. Noi dobbiamo stare sul pezzo e cercare a vincerle tutte”.

La scelta di Salerno: “Tanti fattori, il tifo mi ha spinto a venire qua, così come la possibilità di giocare, non è facile fare sei mesi in panchina, avevo tanta voglia, poi se c’è una squadra che ti cerca fortemente, non potevo dire di no. Mi sono trovato molto bene, siamo affiatati, non era scontato trovare questo ambiente”.