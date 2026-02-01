Salernitana-Giugliano 1-1, Ferraris: «C'è delusione ma strada è lunga» La punta ritrova il gol ma mastica amaro: «Pari brucia, ora dobbiamo ripartire»

“Bisogna andare avanti, nulla è perduto. Dobbiamo fare più punti possibili”. Andrea Ferraris mastica amaro. Il suo gol, che mancava da settembre, non basta per permettere alla Salernitana di interrompere la maledizione Arechi: “Ci sono diverse fasi durante la partita. Abbiamo fatto ottimi 20’, dando l’imspressione di poter colpire sempre. Nel finale di primo tempo abbiamo sofferto ma resistito, poi il pari ci ha tagliato le gambe. Proviamo in settimana nel cercare di partire forte, dando tutto. C’è rammarico perché potevamo e dovevamo portare a casa i tre punti. E’ un gran peccato perché potevamo accorciare. Gol? Dispiace che non siano serviti per i tre punti. Mi mancava tanto, lo desideravo, ringrazio il mister per la fiducia”.

“Crediamo nel primo posto”

La punta prova a lanciare messaggi dal sapore di ottimismo: “Nello spogliatoio eravamo amareggiati, ora serve andare a Cerignola a vincere. Crediamo nel primo posto, il campionato di C è sempre difficilissimo, oggi il Giugliano ha fatto la partita della vita. Bisogna andare avanti facendo più punti possibili”. Infine il messaggio ai tifosi: “Li capisco, dobbiamo dimostrare altro in campo. E’ stata un’occasione persa, ora dobbiamo cercare di ripartire”.