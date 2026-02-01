Salernitana-Giugliano 1-1, Di Napoli: «Giocato senza paura, crediamoci» Il tecnico dei tigrotti: «La salita è ripida ma possiamo salvarci»

«I miei ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario contro una squadra che lotta per il vertice». Lo ha detto Raffaele Di Napoli, allenatore del Giugliano, al termine del match pareggiato (1-1) con la Salernitana. «Da quando sono arrivato non guardo la classifica, cerco di dare ai miei ragazzi quello spirito battagliero che si è visto stasera in campo. Abbiamo fatto una partita strepitosa. I ragazzi sono stati bravi ad aiutarsi e ad affrontare la Salernitana frontalmente. Abbiamo tenuto un bel ritmo, conquistando un punto che deve dare morale. La nostra salita è ripida ma sono sicuro che riusciremo ad arrivare alla fine. Se riusciamo a lavorare con questa mentalità, sono sicuro che potremo lottare», ha detto l'allenatore del Giugliano.

«L'episodio rivisto al FVS? Forse poteva essere rigore, Capomaggio ha toccato prima con la gamba e poi con la mano. Alla fine l’arbitro ha deciso così. Forse siamo stati ripagati nel finale con il palo di Lescano».

Sull'atteggiamento avuto dai tigrotti: «Ho sperato di poterla vincere, anche per questo ho messo Baldé accanto ad Ogunseye. Ma forse sarebbe stato troppo. Abbiamo giocato in un campo bellissimo, per noi è stato un onore fare un punto qui. Io penso che se non te la giochi, la perdi. Se te la giochi a viso aperto puoi non perderla. E noi ci siamo riusciti».