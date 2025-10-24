Salerno, ruba lo zaino a una donna: fermato dai militari dell'esercito In azione anche gli uomini della polizia, lo straniero è stato denunciato

Nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, inserita in un ampio dispositivo di ordine pubblico, secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, i militari dell’Esercito Italiano hanno individuato in zona stazione centrale un uomo che si allontanava frettolosamente

con in mano uno zaino da donna.

I dettagli



Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, i militari – unitamente a personale della Polizia di Stato – Squadra Volante lo hanno inseguito e raggiunto in corso Vittorio Emanuele, dove è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale.



L’attività di polizia ha consentito di rinvenire lo zaino, risultato poco dopo essere stato sottratto ad una donna impegnata nel servizio di noleggio con conducente nei pressi della locale stazione ferroviaria.



Il giovane, privo di documenti di riconoscimento, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per l’identificazione e, dai successivi accertamenti, è emerso che si tratta di un cittadino straniero già noto alle Forze dell’Ordine e richiedente protezione internazionale.



Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per furto consumato, ai sensi dell’articolo 624 del Codice Penale.

