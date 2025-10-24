Sorpreso con oltre un chilo di marijuana: arrestato 36enne E' successo ad Agropoli

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno arrestato un 36enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I dettagli

Nel corso di un’attività di controllo del territorio i militari hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo nella sua disponibilità circa 1 chilo di marijuana e 0,18 grammi di cocaina.

Il 36enne, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.