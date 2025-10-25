Duplice omicidio al Festival del Sordo di Capaccio: condannati 2 fratelli Emessa la sentenza di primo grado

Sono stati condannati a vent’anni Gaetano e Raffaele Ciccarelli, entrambi originari di Qualiano, per il duplice omicidio dei bikers non udenti Ettore Crò, 53 anni, di Napoli, e Vincenzo Spera, di Marsala, uccisi durante il Festival del Sordo a Capaccio Paestum.

La sentenza

Emessa la sentenza per il processo di primo grado, con rito abbreviato, per il delitto avvenuo nel luglio 2024, i Ciccarelli sono stati riconosciuti colpevoli di duplice omicidio, tentato omicidio plurimo e porto abusivo d’arma da fuoco.