Centenaria colpita da infarto in Costiera: in azione elisoccorso E' stata condotta al Ruggi d'Aragona di Salerno

Una centenaria della Costiera Amalfitana ha avuto problemi cardiaci tali da richiedere l'intervento urgente dell'elisoccorso del 118, che ha effettuato un atterraggio di emergenza sul campo sportivo di Scala per consentire il trasferimento in ospedale.

I dettagli

Come riporta Il Vescovado il personale sanitario è stato calato con il verricello direttamente sul luogo dell'emergenza, per prestare le prime cure salvavita. La paziente è stata stabilizzata e trasportata in ambulanza fino al campo sportivo di Scala, dove l'elicottero l'ha condotta verso l'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno.