Pedina e minaccia la ex nel Cilento, 54enne ai domiciliari Ha rifiutato il braccialetto elettronico

Prima i pedinamenti, poi gli appostamenti sotto casa e le telefonate continue per arrivare a minacciarla di morte se non fosse tornata con lui: Sono i motivi che hanno portato all'emissione di una misura cautelare nei confronti di un 54enne di Ogliastro Cilento, in provincia di Salerno.

I dettagli

Nei confronti dell'uomo era scattato il divieto di dimora e di avvicinamento alla donna, con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Il 54enne avrebbe però rifiutato il braccialetto e per questo la misura è stata aggravata: starà agli arresti domiciliari. Tra le tante minacce, anche quella che non avrebbe esitato ad usare una pistola se lei non avesse cambiato idea. In un'occasione, inoltre, il 54enne aveva seguito la sua ex in un locale pubblico, fino a quando per le continue molestie non era stato allontanato dal personale di sicurezza.