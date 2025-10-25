Finge un controllo dei carabinieri per falsa rapina e ruba gioielli a un'anziana Arrestato un 41enne, in azione i carabinieri

Fingendo un controllo dei carabinieri legato a una falsa rapina, un uomo era riuscito a far allontanare la figlia della vittima e, poi, a sottrarre i gioielli di un'anziana.

I dettagli

Con questa innovativa tecnica, un 41enne ha messo a segno il 'colpo' nell'abitazione della donna a Castellabate, comune del Cilento in provincia di Salerno. Ma non gli e' andata bene. Nei suoi confronti, questa mattina, a Napoli, i militari dell'Arma della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno eseguito un'ordinanza del gip di Vallo della Lucania che dispone la misura cautelare in carcere con l'accusa di furto in abitazione aggravato.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti della Procura vallese, un complice del 41enne, non ancora identificato, avrebbe telefonato presentandosi come un maresciallo dell'Arma in servizio ad Agropoli. Dopo aver capito che l'anziana vittima si trovava in casa con la figlia, ha chiesto di parlare con quest'ultima, raccontandole che un'auto con la stessa targa di quella dei suoi genitori era stata usata per una rapina in gioielleria e suggerendole di andare presto in caserma per chiarire la situazione.

Cosi', mentre la figlia si e' allontanata, l'indagato ha contattato di nuovo l'anziana dicendole che, di li' a poco, si sarebbe presentato alla sua porta un ufficiale giudiziario per verificare che gli oggetti in oro che aveva in casa non fossero provento della fantomatica rapina avvenuta. Poco dopo, infatti, l'uomo si e' presentato alla porta della donna, che, pero', insospettita, ha detto di voler chiamare i carabinieri, ma quelli veri. Ma, approfittando di un momento di distrazione dell'anziana, il finto ufficiale giudiziario ha arraffato tutto l'oro e si e' dato alla fuga a bordo di un'autovettura.