Ancora una scossa di terremoto in Irpinia, sentita anche nel salernitano Il sisma di magnitudo 4.0 a una profondità di 14 Km

Ancora una scossa di terremoto con epicentro in Irpinia, nell'avellinese a Montefredane, sentita nettamente anche a Salerno e provincia alle ore 21.49, ad una profondità di 14 km.

I dettagli

L'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia stima una magnitudo di 4.0. Il movimento tellurico è stato avvertito in tutta la Campania ed ha avuto una maggiore durata e intensità rispetto alle scosse che si stanno registrando da ieri pomeriggio.

La zona è interessata da uno sciame sismico, che sta proseguendo da ore, iniziato venerdì 24 ottobre, quando alle 14:40 era stata registrata una prima scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella, sempre nell'avellinese.

Preoccupazione anche nel salernitano, diverse le chiamate ai vigili del fuoco.