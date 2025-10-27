Pagani: incendio sul tetto del centro commerciale Sul posto i vigili del fuoco

Paura questa mattina al centro commerciale “Pegaso” di Pagani dove si è verificato un incendio. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, uno dei pannelli di copertura del tetto esterno.

I dettagli

Apprensione tra i clienti e i lavoratori della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Non risultano feriti. I primi a domare l'incendio sono stati però gli operai della struttura con gli estintori.

Una grossa nube di fumo nero si è diffusa per chilometri. Si indaga per cercare di risalire alle cause dell'incendio, tra le ipotesi più accreditate quella di un corto circuito.