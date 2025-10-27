Armi e droga, blitz della Polizia di Salerno: arrestati tre giovani Sequestrata cocaina, eroina, hashish e una pistola

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e arma clandestina: due giovani salernitani, A.P. 21 anni e D.F. di 19, sono stati arrestati dalla Polizia.

Nel mirino degli agenti lo smercio di droga in via Mantenga, a casa del più giovane dei due indagati.

Nel corso del blitz la questura ha sequestrato 1 chilo e 300 grammi di cocaina - di cui una parte confezionata in circa 400 dosi - e 4 grammi di eroina, anche questi già suddivisi in dosi pronti per essere spacciate, oltre a 180 grammi di hashish e 2 pistole scacciacani (una delle quali modificata per renderla un'arma da fuoco, con cartuccia calibro 9 in canna).

Nel corso dell'attività è stato arrestato anche un altro giovane, un 21enne trovato in possesso di 90 grammi di eroina.