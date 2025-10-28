Straniero arrestato per spaccio: in questura aggredisce gli agenti

Nel pomeriggio del 26 ottobre u.s. gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di un cittadino extracomunitario per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
L'arresto
In seguito ad una segnalazione anonima, che indicava la presenza di una persona dedita allo spaccio all’interno dell’isola pedonale in via Lungomare Trieste, gli agenti hanno individuato lo straniero, seduto su una panchina.
A seguito di una perquisizione personale è stata rinvenuta una bustina di cellophane contenente marijuana del peso di circa 2,11 grammi ed un pezzo di hashish del peso di 30,51 grammi, nonché la somma di 1280 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.
Negli uffici della Questura, nel corso dell’espletamento delle attività di rito, lo straniero ha dato in escandescenza aggredendo gli operanti.