Capaccio, travolto da un mezzo agricolo: Pasquale perde la vita dopo 5 mesi Era stato travolto da un attrezzo che si era ribaltato

Non ce l'ha fatta Pasquale Di Luccio, il 55enne che lo scorso 26 maggio era rimasto gravemente ferito in un podere in località Feudo, a Capaccio Paestum. L'uomo, mentre stava utilizzando un attrezzo agricolo, era rimasto vittima di un grave incidente a causa del ribaltamento del mezzo. Trasportato in ospedale a Salerno, ha lottato per la vita per cinque mesi. Ma nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che disporrà l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Agropoli.