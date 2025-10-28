Non ce l'ha fatta Pasquale Di Luccio, il 55enne che lo scorso 26 maggio era rimasto gravemente ferito in un podere in località Feudo, a Capaccio Paestum. L'uomo, mentre stava utilizzando un attrezzo agricolo, era rimasto vittima di un grave incidente a causa del ribaltamento del mezzo. Trasportato in ospedale a Salerno, ha lottato per la vita per cinque mesi. Ma nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che disporrà l'autopsia per chiarire le cause del decesso. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Agropoli.
Capaccio, travolto da un mezzo agricolo: Pasquale perde la vita dopo 5 mesi
Era stato travolto da un attrezzo che si era ribaltato
Capaccio.