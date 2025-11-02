Baronissi, va in cerca di funghi e si perde in montagna: paura per un 57enne L'uomo è stato recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco

Va in cerca di funghi ma perde la via del ritorno. Questo pomeriggio in località Fusara di Baronissi un uomo ha contattato personalmente la sala operativa dei Vigili del Fuoco poiché, dopo essere uscito in cerca di funghi, ha smarrito la via del ritorno disorientato anche dal calare del sole. Immediatamente scattati i soccorsi con l'arrivo in zona della squadra dei caschi rossi di Mercato San Severino che hanno iniziato a perlustrare la zona.

Approfittando degli ultimi minuti di luce, è stato poi richiesto l'intervento del Drago per una ricognizione aerea. L'elicottero giunto in zona, dopo una perlustrazione, è riuscito ad individuare il malcapitato che gli stessi elisoccorritori hanno vericellato per portarlo a bordo del velivolo. L'uomo, 57enne, è stato poi recuperato a terra dai familiari in buona salute.