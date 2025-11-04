Imprenditore vicino al clan Desiderio: maxi-sequestro nella Valle dell'Irno Operazione della Dia

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione, a Mercato San Severino e Roccapiemonte, ad un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia. Il decreto riguarda società, beni immobili e disponibilità finanziarie ritenute nella titolarità o nella disponibilità di un imprenditore di Mercato San Severino. Gli investigatori hanno accertato una sproporzione tra il patrimonio ed il reddito.

In particolare sono stati posti sotto sequestro: un opificio, due interi compendi aziendali operativi nel settore degli allestimenti e noleggi di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nel settore della ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Il tutto ha un valore complessivo stimato in 2,5 milioni di euro. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti sia la pericolosità sociale generica (dal 2009 al 2021) che qualificata (dal 2015 al 2017) dell'imprenditore, ritenuto appartentente al "clan Desiderio", associaizone camorristica operativa nella Valle dell'Irno.