Salerno, scoperto un droga-market: in manette due fratelli I militari hanno trovato hashish, cocaina e crack

Nella giornata di ieri, martedì 4 novembre, a Salerno, i carabinieri della locale Sezione Operativa hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i fratelli B.B. e I.B., in quanto, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di 3,5 chili di hashish, 200 grammi di cocaina e 50 grammi di crack. I militari, inoltre, hanno rinvenuto la somma in contanti di 3.740,00 euro, verosimilmente provento dell'attività illecita, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.