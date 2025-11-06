Peschereccio affonda al largo di Marina di Pisciotta: salvi tre marinai

In azione la Capitaneria di porto di Palinuro: soccorsi dal 118, erano in ipotermia

Pisciotta.  

Tre persone sono state tratte in salvo questa mattina dopo che un peschereccio è affondato al largo di Marina di Pisciotta, lungo la costa cilentana.

I tre uomini, recuperati in mare in stato di ipotermia, sono stati soccorsi dagli uomini della Guardia costiera di Palinuro e trasferiti a terra, dove ad attenderli c'erano tre ambulanze del 118 provenienti da Ascea, Palinuro e Camerota.

Le condizioni dei marinai sono giudicate preoccupanti ma non sarebbero in pericolo di vita. Accertamenti in corso per capire cosa abbia provocato l'affondamento del peschereccio.

