Ritrovato il cercatore di funghi disperso sui monti: sta bene L'uomo, 60 anni, aveva perso l'orientamento e non aveva fatto ritorno a casa ieri sera

Si sono concluse con successo, dopo ore di apprensione, le ricerche di Antonio Marmo, il 60enne residente a Montecorvino Rovella di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri.

L'uomo era uscito per cercare funghi in una zona montuosa del territorio comunale quando ha perso l'orientamento e non ha fatto ritorno a casa. L'allarme, scattato immediatamente, ha attivato la complessa macchina dei soccorsi, gestita in piena sinergia con la Prefettura. Le operazioni di ricerca sono iniziate tempestivamente e hanno visto la partecipazione di un numero ingente di operatori.

Hanno preso parte alle attività i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale stazione, la Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino, la Polizia Municipale e i volontari dell'associazione Atena. Il Sindaco di Montecorvino Rovella, Martino d'Onofrio, è rimasto sul posto per l'intera durata delle operazioni, coordinandosi con i soccorritori.

Dopo ore di perlustrazioni in un'area particolarmente impervia, l'uomo è stato localizzato e ritrovato in buone condizioni di salute in località "Lappe", un'area al confine tra i comuni di Montecorvino Rovella e Acerno.

Una volta raggiunto e stabilizzato dai sanitari, il 60enne è stato elitrasportato presso l'Ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno per tutti gli accertamenti e le cure del caso, sebbene le sue condizioni non destino preoccupazione.

"Abbiamo vissuto ore di grande ansia per la sorte del nostro concittadino, ma fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi” afferma il sindaco D’Onofrio. "Desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento a tutte le forze scese in campo. In questi momenti, vedere una tale mobilitazione, un tale impegno e una collaborazione così efficiente tra diverse istituzioni e il volontariato, ci riempie di orgoglio e ci dà sicurezza. È la dimostrazione tangibile della forza della nostra comunità e dello Stato. Siamo felici che Antonio stia bene e possa presto riabbracciare i suoi familiari”.