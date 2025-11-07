Grave incidente sul lavoro: 35enne ustionato da ritorno di fiamma L'uomo stava provvedendo allo smaltimento di materiale di scarto: è ricoverato al Cardarelli

Grave incidente sul lavoro in località "Prato" di Eboli. Un 35enne di nazionalità marocchina ha riportato ustioni sull'80% del corpo all'interno di un'azienda florovivaistica.

Stando ad una prima ricostruzione, era impegnato nello smaltimento di materiale di scarto: nell'accendere il fuoco, il 35enne sarebbe stato investito dal ritorno di fiamma, forse per la presenza di materiale infiammabile.

Il malcapitato è stato soccorso prima dai colleghi e poi dai sanitari del 118: disposto il trasferimento al Centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli, dov'è ricoverato in prognosi riservata.

Avviate le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.