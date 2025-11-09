Escursionisti si perdono tra le montagne di Cava de’ Tirreni Sono stato rintracciati e messi in salvo dagli operatori del Cnsas

Nel fine settimana appena concluso il personale del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto nel comprensorio del comune di Cava de' Tirreni per una ricerca dispersi.

L'allarme è arrivato nella giornata di sabato da parte del Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni. Subito i tecnici del CNSAS si sono diretti nella zona operazioni.



I dispersi erano partiti da area del grano e diretti presumibilmente verso Foce di Pucara, percorrendo il sentiero 306. Ma ad un certo punto hanno perso l’orientamento e si sono ritrovati in zona impervia.

I tecnici del CNSAS li hanno raggiunti in località "Foce di Pucara" e, visto che non necessitavano di cure mediche li hanno riaccompagnati sul sentiero.

In supporto alle operazioni la Protezione Civile di Cava De’ Tirreni e la COT 118 Salerno che ha inviato sul posto un’ambulanza per pura precauzione.