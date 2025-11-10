Salerno, furto in abitazione: bloccato dalla Polizia un cittadino straniero Era anche destinatario di un ordine di carcerazione per una precedente condanna

A Salerno gli agenti dela Polizia di Stato hanno proceduto all'arresto di un cittadino rumeno per tentato furto aggravato in abitazione. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Salerno per un furto in corso in un'abitazione della città, le Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono state immediatamente inviate sul posto e, giunte sul luogo segnalato, hanno bloccato l'uomo che si è dato precipitosamente alla fuga.

Dalle verifiche è emerso che l'arrestato risultava anche destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Salerno per una precedente condanna.