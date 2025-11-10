A Salerno gli agenti dela Polizia di Stato hanno proceduto all'arresto di un cittadino rumeno per tentato furto aggravato in abitazione. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Salerno per un furto in corso in un'abitazione della città, le Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono state immediatamente inviate sul posto e, giunte sul luogo segnalato, hanno bloccato l'uomo che si è dato precipitosamente alla fuga.
Dalle verifiche è emerso che l'arrestato risultava anche destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno per una precedente condanna.
Salerno, furto in abitazione: bloccato dalla Polizia un cittadino straniero
Era anche destinatario di un ordine di carcerazione per una precedente condanna
