Salernitana, il Foggia sogna Ferrari. Possibile triangolazione con il Pescara I satanelli vogliono un colpo da urlo e pensano al Loco. Il club granata lascia la palla al bomber

La Salernitana si gode l’arrivo di Lescano, l’impatto super dell’argentino e un attacco che, in attesa di avere un quadro più chiaro sulle condizioni e sui tempi di recupero di Roberto Inglese, ora si ritrova con tante bocche di fuoco a disposizione. Spazi che si riducono e follie di mercato dietro l’angolo da scacciare via. Una di queste arriva d Foggia. I satanelli, dopo il cambio societario, vuole regalarsi un bomber per centrare la salvezza. Dopo aver corteggiato Patierno dell’Avellino, ieri titolare con i lupi, i pugliesi hanno strizzato l’occhio a Franco Ferrari. L’argentino, scivolato indietro nelle gerarchie con l’arrivo di Lescano, è il grande sogno delle ultime ore di mercato.

Faggiano guarda in casa Pescara

Il club granata non vorrebbe far partire il calciatore ma non tratterrà nessuno. Mantra del mercato in uscita adottato in questo mese di gennaio. E si ragiona eventualmente anche per un sostituto. Dal Pescara è in uscita Tonin, attaccante che Faggiano tiene nel mirino già dell’estate. Per motivi di lista, i biancazzurri potrebbero cedere il centravanti classe 2001. Tonin però preferirebbe restare in serie B ma le sirene della Salernitana sanno ammaliare. Un’opzione, seppur la volontà del club granata sia quella di non dividersi da Ferrari.