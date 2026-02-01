Salernitana, Meazzi si allontana. Faggiano lavora tra uscite e una nuova idea Ultime ore di mercato: il club granata lavora alla cessione di due elementi e sogna un ultimo colpo

Il gong del mercato si avvicina. Alle ore 20:00 di domani, la sessione invernale sarà solo un ricordo. La Salernitana che ha mosso non pochi passi in entrata ora va a caccia dell’ultimo colpo. Ore frenetiche per il direttore sportivo Daniele Faggiano, avvistato ieri sugli spalti del Simonetta Lamberti per osservare da vicino Cavese-Casarano. Occasione per ricucire i rapporti con la dirigenza pugliese dopo la trattativa saltata per Chiricò? Acqua passata, anche perché dopo il ‘no’ dei rossoblu per il fantasista, Iervolino ha deciso di virare su Lescano. L’apporto dell’argentino al debutto è stato tutt’altro che sottotono.

Prima le uscite

Sul tavolo anche le questioni Varone e Knezovic. Il primo è fuori dal progetto tecnico, cerca una soluzione al momento oltre i sondaggi nessuno si è spinto con un’offerta per provarlo a strapparlo ai granata che sono pronti a qualsiasi soluzione per permettere al calciatore di esprimersi altrove. Ternana e Ravenna i club che hanno bussato, l’entourage cerca una nuova soluzione. Così come il Sassuolo per Knezovic: la destinazione Triestina pare naufragata. Il calciatore ha detto ‘no’ al Cerignola e guarda altrove. La Salernitana dovrebbe liberare un ulteriore casella over per accogliere nuovi arrivi e guarda a Brancolini, sul mercato dopo la richiesta di poter avere minutaggio in altri club.

Un gol che allontana, spunta un’idea barese

Nel mirino di Faggiano da settimane c’è Lorenzo Meazzi. La mezzala del Pescara, vicinissima nelle scorse settimane, resta il tentativo last-minute che la Salernitana vuole tentare per inserire qualità e gol pesanti nel motore granata. Attacco alla porta messo in mostra ieri: suo il gol del 2-2 del Pescara con il Mantova arrivando per primo sul cross di Gravillon. Una giocata che potrebbe cambiare gli scenari. Faggiano pensa sempre a Verre, corteggiato anche dal Perugia, e nelle ultime ore si è mosso col Bari per capire la situazione di Partipilo.