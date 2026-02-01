Salerno, tragedia sfiorata nella movida: accoltellato un 16enne Indagini in corso da parte della Polizia

Movida di sangue a Salerno dove, nella notte tra sabato e domenica, è stato accoltellato un ragazzo di 16 anni. Il fatto è accaduto in Largo Abate Conforti, nel centro storico del capoluogo di provincia. Intorno a mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata una lite tra giovani. Ad avere la peggio è stato il sedicenne, colpito al lato sinistro della schiena con una ferita d'arma da taglio. Il fendente, fortunatamente. ha provocato una ferita superficiale al ragazzo che è stato soccorso dai sanitari del 118. Trasportato in ambulanza al Ruggi, visibilmente in stato di choc, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile di Salerno che sia attraverso le testimonianze dei presenti che con le immagini delle telecamere di video sorveglianza, proveranno a capire quanto accaduto e ad identificare il responsabile.