Sarno, carro di Carnevale si stacca e cade sulla folla: tre feriti Una bambina ha riportato fratture ed è ricoverata in ospedale

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Sarno durante la tradizionale sfilata del Carnevale Sarnese. Per cause ancora in corso di accertamento, una parte di un carro si è staccata, colpendo una bambina e due adulti. Ad avere la peggio è stata la piccola, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale a Nocera Inferiore per le fratture riportate. Lesioni lievi, invece, per due adulti che sono stati medicati presso l'ospedale di Sarno, dal quale sono stati anche dimessi.

L'incidente si è verificato su corso Vittorio Emanuele. Il sindaco Francesco Squillante ha subito sospeso tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata odierna.

«La decisione è stata assunta al fine di accertare innanzitutto la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’incidente», si legge in un post diffuso dal primo cittadino sarnese che si è recato personalmente in ospedale per verificare le condizioni dei feriti. «Ringrazio il personale sanitario per la tempestività e la professionalità dimostrate. Sono in continuo contatto con i medici per essere aggiornato sull’evoluzione delle condizioni di salute».

L'incidente ha aperto una fase di valutazioni e riflessioni nella città dell'Agro. «Quanto accaduto impone a me come sindaco, all’intera amministrazione, all’associazione Carnevale Sarnese e a tutte le altre associazioni coinvolte nel carnevale una valutazione rigorosa e responsabile», spiega Squillante. «L’Amministrazione comunale ribadisce che la tutela dell’incolumità pubblica, dell’ordine cittadino costituiscono priorità assolute. Il Carnevale Sarnese resta un patrimonio della città, ma potrà svolgersi solo nel rispetto rigoroso delle regole e degli standard di sicurezza previsti».