Pallamano, serie B. Genea Lanzara super: vittoria esterna con Pontinia I salernitani proseguono il proprio cammino impeccabile nel campionato di Serie B maschile

La Genea Lanzara continua il proprio cammino impeccabile nel campionato di Serie B maschile, aprendo il girone di ritorno con una vittoria larga e autoritaria in trasferta sul campo di Pontinia (26-53 il finale). Un successo che certifica, ancora una volta, la forza del gruppo rossoblu e la solidità di un progetto tecnico in costante crescita.

La gara si mette subito sui binari giusti per la formazione guidata da coach Nicolas Balogh, che impone ritmo, intensità e qualità di gioco sin dalle prime battute. Il primo tempo, chiuso sul punteggio di 15–31, racconta di una Genea Lanzara padrona del campo, capace di colpire in contropiede, sfruttare al meglio il gioco collettivo e limitare efficacemente le iniziative avversarie.

Nel tabellino spicca la prestazione del mancino Francesco Avallone, autentico trascinatore e miglior marcatore del match con 12 reti, ma la vittoria porta la firma di tutta la squadra. Tutti i giocatori scesi in campo sono infatti andati a segno, confermando la profondità del roster e l’ottima gestione delle rotazioni da parte dello staff tecnico.

Fondamentale anche il contributo del reparto difensivo, supportato dalle ottime prestazioni tra i pali di Coppola e Chiappe, protagonisti di interventi decisivi nei momenti chiave dell’incontro. Balogh ha potuto dare spazio a tutti gli effettivi a disposizione, consentendo minuti importanti anche a chi aveva trovato meno spazio nelle precedenti gare, in un’ottica di crescita e valorizzazione dell’intero gruppo. Da segnalare l’assenza del mancino Vitiello, rimasto fuori per questo appuntamento.

Con questo successo, la Genea Lanzara sale a cinque vittorie su cinque gare disputate, mantenendo saldamente la vetta della classifica e confermando uno stato di forma eccellente, sia sotto il profilo tecnico che mentale.

Ora l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno di campionato: sabato 7 febbraio alle ore 18, i salernitani torneranno tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo per affrontare Fondi, in una sfida che si preannuncia fondamentale per continuare a difendere il primato e regalare nuove emozioni al pubblico di casa. La Genea Lanzara cresce, convince e guarda avanti con ambizione.

PONTINIA – GENEA LANZARA 26 : 53

GENEA LANZARA: Avallone 12, Chiappe, Coppola, Fragnito 5, Mendo 2, Merola 7, Milano A. 5, Milano C. 3, Milano J. 2, Moya 5, Rella 4, Senatore A.2, Senatore M. 6. All: Balogh