LIVE | Salernitana-Giugliano 1-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Salernitana-Giugliano

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero (21' st Liguori), Gyabuaa, De Boer, Villa; Ferraris (21' st Achik), Lescano. A disposizione: Brancolini, Cevers, Golemic, Quirini, Tascone, Iervolino, Di Vico, Ferrari, Molina. Allenatore: Raffaele

GIUGLIANO (3-5-2): Greco; Laezza, Justiniano, Caldore; Peluso (15' st Ogunseye), Zammarini, De Rosa, Egharevba, Marchisano; Volpe, Isaac Prado (15' st D'Agostino). A disposizione: Bolletta, Santarelli, Vaglica, De Francesco, Minei, Forciniti, Prezioso, D’Avino, Cester, Baldè, Esposito. Allenatore: Di Napoli

ARBITRO: Tropiano di Bari - assistenti: Russo e Peloso. IV uomo: Vingo. FVS: Ferraro

RETI: 17' pt Ferraris (S), D'Agostino (G)

NOTE. Spettatori: 9985 di cui 39 ospiti e 5289 abbonati). Ammoniti: Zammarini (G), Longobardi (S), Caldore (G), Golemic (S) dalla panchina. Angoli: 1-1. Recupero: 2' pt

21' - Doppio cambio per la Salernitana: esce Ferraris entra Achik; esce Carriero entra Liguori.

21' - Convalidato il pari del Giugliano.

19' - La Salernitana chiede la revisione al FVS per un possibile fallo su Villa.

17' - GOL GIUGLIANO - Eurogol di D'Agostino che sorprende Donnarumma con un gran destro a giro.

15' - Doppio cambio per il Giugliano: escono Prado e Peluso, entrano D'Agostino e Ogunseye.

10' - L'arbitro conferma la decisione di campo: nessun rigore per il Giugliano. Ammonito Caldore per proteste.

8' - Ammonito Golemic dalla panchina.

8' - Il Giugliano si gioca la seconda card per un possibile tocco con la mano di Capomaggio in area.

6' - Ammonito Longobardi: era diffidato, salterà la sfida con l'Audace Cerignola.

1' - Si riparte.

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio.

47' - Ammonito Zammarini.

45' - 2' di recupero.

39' - Gyabuaa resta a terra dopo aver avviato una bella ripartenza non sfruttata da Ferraris. Staff medico in campo.

25' - L'arbitro conferma la decisione di campo: nessun provvedimento a carico della Salernitana.

23' - Il Giugliano si gioca la prima card per un fallo di De Boer su Caldore, chiedendo l'espulsione.

17' - GOL SALERNITANA - De Boer serve in area Carriero che appoggia per Ferraris, il numero 20 da posizione defilata trova l'angolino.

10' - Salernitana pericolosa: Ferraris dalla destra crossa per Longobardi che non riesce a colpire.

5' - Errore di Greco che per poco non regala palla a Ferraris, il portiere del Giugliano si salva in qualche modo.

3' - Errore difensivo del Giugliano, Longobardi ruba palla, entra in area e tenta il tiro ma viene murato.

1' - Partiti: è iniziata Salernitana-Giugliano.

IL PRE-GARA. Derby campano all'Arechi tra Salernitana e Giugliano. I granata vanno a caccia del terzo successo consecutivo per dimezzare il distacco dal Catania e restare nella scia del Benevento. Raffaele conferma il 3-5-2, ripartendo dalla squadra che ha battuto il Sorrento. Il Giugliano si schiera con il 3-5-2: Volpe e Isaac Prado nel tandem offensivo.