FOTO - Salernitana, il messaggio della Curva Sud Siberiano: "Onorate i colori" Dopo la contestazione a Iervolino, ora il clima di unità nel momento chiave della stagione

Un segnale distensivo, la voglia di unire le forze per provare a rincorrere il primo posto. L'ambiente Salernitana si ricompatta. Dopo gli striscioni polemici nei confronti di Danilo Iervolino per il calciomercato considerato insufficiente prima dell'iniezione di energia con gli arrivi di Gyabuaa e Lescano, subito determinanti pe i colori granata, la Curva Sud Siberiano lancia messaggi di unità in un momento fondamentale della stagione. I due gruppi ultras hanno affidato alla carta e all’inchiostro i propri messaggi: “Indossare questa maglia significa onorare la storia. Sudare per il presente e lottare per la gloria”, il testo a firma del Direttivo Ultras nel settore superiore. “Società e giocatori onorate i nostri colori”, il richiamo della Curva Sud Siberiano. Toni molto meno polemici e mano tesa: la Salernitana si ricompatta nella rincorsa al Benevento.