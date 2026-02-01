Salernitana, lutto Nicola Salerno: scomparso l'ex ds granata Il dirigente si spegne all'età di 69 anni. In granata sfiorò il ritorno in B nel 2011

Una notizia rattrista l'ambiente Salernitana alla vigilia della sfida con il Giugliano. Scompare all'età di 69 anni Nicola Salerno, direttore sportivo con grande esperienza nel mondo del calcio. Il mondo granata lo ricorda per la sua avventura dal 2009 al 2011. Fu prima responsabile dell’area tecnica nella stagione della dolorosa retrocessione in serie C. Poi il cammino pieno zeppo di difficoltà nella stagione 2010-2011, con la crisi societaria legata al patron Antonio Lombardi e la favola americana firmata Joseph Cala. Nonostante le difficoltà, Salerno però allestì una squadra che, guidata da Roberto Breda, sfiorò il clamoroso ritorno in serie B, sconfitta nel doppio confronto con il Verona in un Arechi strapieno. Non bastò il successo in casa dopo il ko del Bentegodi per rovesciare quello che fu anche l’epilogo della Salernitana e l’alba del Salerno Calcio targato Lotito-Mezzaroma. Le sue lacrime dopo la sconfitta furono l’ultimo ricordo che l’ambiente granata ancora ricorda anche oggi, nel giorno più triste.