Basket A2. Ko e rimpianti per la Givova Scafati contro Mestre La compagine dell'Agro è stata superata 81-80

Brucia la sconfitta di Mestre. Per una Givova Scafati che negli ultimi secondi, per due volte, ha avuto la possibilità del sorpasso. A pesare non è stata solo la gestione della fase finale di gara, ma anche il 20 su 33 ai liberi - ovvero appena il 60,6% - e una difesa che troppe volte è stata bucata con facilità. In attacco, soprattutto

nel primo tempo, le difficoltà nella costruzione del gioco sono state evidenti. Gli avversari, invece, si sono aggrappati alla loro voglia di vincere, nonostante le tante assenze e con una solidità dimostra nel corso di tutti i 40 minuti. È finita 81-80, con tanti rimpianti per i gialloblu.

Gemini Mestre - Givova Scafati 81-80 (27-18, 22-20, 17-19)

Gemini Mestre: Giordano 7, Bechi 8, Porcu n.e., Parravicini 17, Camporese n.e., Stewart 14, Knight 15, Kadjividi 2, Marella n.e., Reggiani, Bonacini 7, Aromando 11. Head coach Mattia Ferrari, assistente Giacomo Strada.

Givova Scafati: Walker 23, Chiera, Iannuzzi 4, Esposito n.e., Allen 23, Italiano 2, Mascolo 9, Bartoli, Pullazi 5, Caroti 14. Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.