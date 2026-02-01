Pallamano A1. Nomi Salerno a valanga: battuto l’Ariosto Ferrara Le salernitane si confermano in vetta alla classifica con 28 punti

La Jomi Salerno supera agevolmente l’Ariosto Ferrara e sale a quota 28 punti in classifica. Una gara mai realmente in discussione, con le salernitane sempre padrone del campo e del risultato. Coach Adrian Chirut sfrutta l’andamento del match per effettuare ampie rotazioni, concedendo riposo ad alcune titolari e minutaggio a quasi tutto l’organico.

Dopo l’equilibrio iniziale (2-2 nei primi minuti), Salerno cambia marcia piazzando un break di 7-0 che indirizza subito l’incontro: al 12’ il punteggio è già sul 9-2. Ferrara fatica a reggere il ritmo imposto dalle padrone di casa e, nonostante le numerose parate di Ocampos, la Jomi prende il largo fino al 19-5 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa le campane amministrano il vantaggio senza forzare, continuando a ruotare le giocatrici e controllando il gioco fino alla sirena finale. Una gestione intelligente del match, anche in vista della difficile trasferta di Erice in programma nel prossimo weekend.

JOMI SALERNO-ARIOSTO FERRARA

JOMI SALERNO: Adinolfi, Mangone 4, Dalla Costa 4, Lepori, Rossomando, De Santis 5, Woller 1, Danti, Lanfredi 5, Lauretti Matos 4, Nukovic 3, Gislimberti 4, Andriichuk 4, Gomez, Piantini ALL. ADRIAN CHIRUT

ARIOSTO FERRARA: Janni, Vaccari, Ferrara, Degli Uberti 1, Manfredini 2, Zaramella 1, Vitale, Ocampos, Marrochi 2, Badiali, Guarelli, Schonherr, Sallami 6, Yugueros 1, Soglietti 3. ALL. MATTIA MELIS