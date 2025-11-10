Battipaglia, trovato in possesso di droga: arrestato Operazione della Polizia di Stato

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia, lo scorso 7 novembre, hanno proceduto all'arresto di M.B., per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo, all'esito di un controllo di polizia, è stato trovato in possesso di due involucri di crack per un peso complessivo di 0,5 grammi. In uno zainetto, inoltre, nascondeva 18 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, un bilancino elettronico, un coltello a serramanico e un taglierino.