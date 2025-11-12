Task force sicurezza nella Valle dell'Irno: il bilancio dei controlli Sequestri di droga, fogli di via e denunce

I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. Il controllo dei Carabinieri, che ha interessato in particolare i comuni di Baronissi e Fisciano ha impiegato un dispositivo composto da diverse pattuglie delle locali Stazioni, supportate dall’Aliquota Radiomobile e da quella Operativa del Norm della Compagnia, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 137 veicoli, identificate 230 persone e comminate 30 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; inoltre, sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo 7 veicoli perché privi della prevista assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi ovvero per assenza di revisione. Nel corso dell’operazione, estesa al controllo di pubblici esercizi, sono stati anche amministrativamente sequestrati quantitativi di droga tipo hashish e 8 assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno per i provvedimenti amministrativi di competenza.

Infine, cinque persone sono state proposte per il foglio di via obbligatorio e tre deferite all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente porto abusivo di arma bianca, per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale e per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e guida senza patente.