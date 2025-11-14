Sventato furto di scooter a Cava, bloccate tre persone dalla polizia Grazie ad un agente libero dal servizio

La Polizia ha sventato un furto di scooter a Cava de' Tirreni, denunciando tre giovani italiani che dovranno rispondere di tentato furto aggravato, falsificazione di targhe, possesso ingiustificato di arnesi da scasso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Un agente, libero dal servizio, ha notato i tre individui che si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di un motociclo.

Mentre uno di loro armeggiava sul mezzo, gli altri due facevano da “palo”.

Grazie all'intuito del poliziotto è stata allertata la sala operativa, che ha inviato una pattuglia sul posto. Bloccati tre dei quattro sospettati.

Durante il controllo, è emerso che la targa dell’autovettura utilizzata dai giovani era stata alterata coll nastro adesivo per modificarne i caratteri, mentre, all’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una mazza da baseball, bastoni telescopici, attrezzi da scasso e due caschi, verosimilmente pronti per essere utilizzati nella fuga.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il motorino è stato riconsegnato al proprietario.