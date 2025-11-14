Auto finisce sotto un trattore, uomo in gravi condizioni Grave incidente sulla strada Regionale 416

Un sessantenne di San Pietro al Tanagro è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Regionale 416, tra Polla e Sant'Arsenio.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida della propria auto quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un trattore, finendo sotto il mezzo agricolo. L'impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale "Luigi Curto" di Polla, dove è ricoverato in prognosi riservata.