Auto finisce sotto un trattore, uomo in gravi condizioni

Grave incidente sulla strada Regionale 416

auto finisce sotto un trattore uomo in gravi condizioni
Polla.  

Un sessantenne di San Pietro al Tanagro è rimasto gravemente ferito ieri sera in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Regionale 416, tra Polla e Sant'Arsenio.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida della propria auto quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un trattore, finendo sotto il mezzo agricolo. L'impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale "Luigi Curto" di Polla, dove è ricoverato in prognosi riservata.

