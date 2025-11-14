VIDEO. Minori, rubano soldi dalla cassa di un negozio: nei guai due persone Operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Amalfi

I carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi, questa mattina a Salerno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale per furto aggravato nei confronti di D.G. e S.D.F, rispettivamente destinatari degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora.

Secondo al ricostruzione accusatoria, gli indagati, nel mese di giugno scorso, in orario notturno e tramite la forzatura di una finestra, si sarebbero introdotti all'interno di un'attività commerciale di Minori, asportando il denaro contenuto nella cassa.

