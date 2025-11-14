Tragedia nel Cilento, anziano muore schiacciato da un albero Inutili i soccorsi, indagini in corso dei carabinieri

Un tragico incidente si è verificato questa mattina ad Omignano, in località Pagliarole. Un uomo di 81 anni è rimasto schiacchiato dal peso di un albero che stava tagliando con un motosega. Il fatto è avvenuto in un terreno di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava tagliando un platano che, per cause ancora in corso di accertamento, lo ha improvvisamente travolto, provocandogli gravi ferite. A lanciare l'allarme è stato un vicino che, sentendo il rumore del motosega ancora in funzione ma non vedendo l'uomo, si è recato nel terreno, facendo la tragica scoperta. Nonostante i soccorsi per l'81enne non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.