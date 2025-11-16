VIDEO | Scivola durante escursione sul Sentiero degli Dei: salvato in elicottero Si tratta di un 60enne di Battipaglia che ha riportato una ferita alla caviglia

Nel primo pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dalla centrale operativa 118 di Salerno per un escursionista infortunatosi lungo il celebre Sentiero degli Dei, nel territorio di Positano.

L’uomo, 60enne di Battipaglia, durante la percorrenza del sentiero, è scivolato procurandosi un trauma alla caviglia che gli ha impedito di proseguire.

L’elicottero ha raggiunto la zona dove ha sbarcato l’elisoccorritore del Cnsas insieme all’équipe sanitaria. Il personale ha provveduto alla stabilizzazione dell’infortunato e, una volta immobilizzato, al suo recupero tramite verricello.

L’escursionista è stato successivamente trasportato presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.