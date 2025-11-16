Anziana cade in casa, i vigili del fuoco la imbracano per consentire i soccorsi Intervento complesso dei caschi rossi: la donna è stata calata dal balcone

Intervento complesso dei Vigili del Fuoco questa mattina in località "Cardile" di Gioi Cilento. Contattati dalla sala operativa del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, sono intervenuti per soccorrere una donna ultra-ottantenne caduta in casa e con probabili fratture.

I sanitari avevano difficoltà a far uscire di casa dalla porta d'ingresso la donna, per cui i caschi rossi, tramite una manovra in corda, hanno imbracato la malcapitata, dopo averla posizionata su una barella, e l'hanno calata giù dal balcone per poi affidarla alle cure del 118.

Manovre come quella avvenuta in Cilento sono spesso necessarie, soprattutto quando si va ad intervenire in zone come centri storici o comunque poco accessibili dai mezzi di soccorso.