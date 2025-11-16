Incidente sull'A2 del Mediterraneo: perde la vita centauro 45enne Il suo cuore ha smesso di battere nell'ospedale di Eboli

Non ce l'ha fatta il motociclista 45enne che, nella tarda mattinata, era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sull'A2 del Mediterraneo. L'uomo, originario dei Picentini, si è scontrato con un camion mentre era in sella alla sua moto. L'impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo di Campagna, in direzione Sud. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. Trasportato d'urgenza nell'ospedale di Eboli, il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio. Dolore ed incredulità a Pontecagnano Faiano dove la vittima gestiva un'attività commerciale.