Grave incidente a Bellosguardo: 13enne precipita dal balcone di casa E' stato trasportato al Santobono di Napoli

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Bellosguardo, nel Cilento. Un ragazzo di 13 anni è caduto nel vuoto dal balcone della propria abitazione, facendo un volo di diversi metri. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un fatto accidentale. A seguito dell'impatto il giovane ha riportato la frattura del femore e qualche lieve emorragia interna. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Roccadaspide, è stato poi disposto il trasferimento all'ospedale pediatrico "Santobono" di Napoli. Da quanto si apprende da fonri investigative, il 13enne non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.