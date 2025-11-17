Salerno, ladri in azione nei rioni collinari: colpo da quasi centomila euro Svuotata una cassaforte: indagini in corso da parte della Polizia di Stato

I ladri tornano a colpire i rioni collinari della città di Salerno. Nel week-end i topi d’appartamento hanno preso di mira un’abitazione del rione Sordina, area del capoluogo al confine con il comune di San Mango Piemonte. Da quanto si apprende i malviventi avrebbero fatto irruzione in un appartamento, riuscendo ad individuare e ad aprire la cassaforte. Ingente il bottino portato via: preziosi, monili e oggetti di valore per un ammontare che sfiorerebbe i centomila euro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno che hanno chiesto il supporto anche dei colleghi della scientifica per effettuare rilievi tecnici, necessari per provare ad individuare qualche possibile traccia lasciata dai ladri all’interno dell'abitazione. I poliziotti hanno passato al setaccio l’area, anche per provare ad individuare qualche telecamera del sistema di videosorveglianza. La zona colpita, tra l’altro, non è molto distante dall’autostrada A2 del Mediterraneo che, una volta messo a segno il colpo, potrebbe essere stata imboccata per far perdere le proprie tracce.